Trump anuncia segundo ataque contra embarcação venezuelana suspeita de narcotráfico

15 set, 2025 - 21:26 • Fábio Monteiro com Reuters
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira um novo ataque militar ao largo da Venezuela, ordenado no âmbito das operações contra o narcotráfico.
Segundo o próprio, três indivíduos morreram após o afundamento da embarcação em que seguiam.
A ação foi divulgada através de uma publicação na rede social de Trump, onde o Presidente escreveu que "as Forças Militares de EE. UU. levaram a cabo um SEGUNDO Ataque Cinético contra cartéis do narcotráfico e narcoterroristas, identificados positivamente e extraordinariamente violentos, na área de responsabilidade do Comando Sul".
Envio dos navios militares ocorre no momento em qu(...)
Este ataque ocorre cerca de duas semanas após uma primeira ofensiva semelhante, também dirigida a uma embarcação venezuelana suspeita de transportar droga, e que resultou na morte de 11 pessoas.
A legalidade destas operações tem sido amplamente contestada no seio político norte-americano. Já o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, classificou estas ações dos Estados Unidos como uma "agressão total".
O Presidente venezuelano afirmou ainda que os EUA tentam "justificar o lançamento de um ataque criminoso" contra o seu país, numa altura em que Washington reforçou a sua presença militar no sul das Caraíbas, sob o pretexto de combater o tráfico de droga.