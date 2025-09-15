Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 15 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Trump anuncia segundo ataque contra embarcação venezuelana suspeita de narcotráfico

15 set, 2025 - 21:26 • Fábio Monteiro com Reuters

Donald Trump anunciou um segundo ataque das forças norte-americanas contra uma embarcação vinda da Venezuela, resultando na morte de três pessoas acusadas de tráfico de droga.

A+ / A-

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira um novo ataque militar ao largo da Venezuela, ordenado no âmbito das operações contra o narcotráfico.

Segundo o próprio, três indivíduos morreram após o afundamento da embarcação em que seguiam.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A ação foi divulgada através de uma publicação na rede social de Trump, onde o Presidente escreveu que "as Forças Militares de EE. UU. levaram a cabo um SEGUNDO Ataque Cinético contra cartéis do narcotráfico e narcoterroristas, identificados positivamente e extraordinariamente violentos, na área de responsabilidade do Comando Sul".

EUA enviam três navios lança-mísseis para o largo da Venezuela

EUA enviam três navios lança-mísseis para o largo da Venezuela

Envio dos navios militares ocorre no momento em qu(...)

Este ataque ocorre cerca de duas semanas após uma primeira ofensiva semelhante, também dirigida a uma embarcação venezuelana suspeita de transportar droga, e que resultou na morte de 11 pessoas.

A legalidade destas operações tem sido amplamente contestada no seio político norte-americano. Já o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, classificou estas ações dos Estados Unidos como uma "agressão total".

O Presidente venezuelano afirmou ainda que os EUA tentam "justificar o lançamento de um ataque criminoso" contra o seu país, numa altura em que Washington reforçou a sua presença militar no sul das Caraíbas, sob o pretexto de combater o tráfico de droga.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 15 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou