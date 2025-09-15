Trump anuncia segundo ataque contra embarcação venezuelana suspeita de narcotráfico

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira um novo ataque militar ao largo da Venezuela, ordenado no âmbito das operações contra o narcotráfico.

Segundo o próprio, três indivíduos morreram após o afundamento da embarcação em que seguiam.

A ação foi divulgada através de uma publicação na rede social de Trump, onde o Presidente escreveu que "as Forças Militares de EE. UU. levaram a cabo um SEGUNDO Ataque Cinético contra cartéis do narcotráfico e narcoterroristas, identificados positivamente e extraordinariamente violentos, na área de responsabilidade do Comando Sul".

Este ataque ocorre cerca de duas semanas após uma primeira ofensiva semelhante, também dirigida a uma embarcação venezuelana suspeita de transportar droga, e que resultou na morte de 11 pessoas.

A legalidade destas operações tem sido amplamente contestada no seio político norte-americano. Já o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, classificou estas ações dos Estados Unidos como uma "agressão total".

O Presidente venezuelano afirmou ainda que os EUA tentam "justificar o lançamento de um ataque criminoso" contra o seu país, numa altura em que Washington reforçou a sua presença militar no sul das Caraíbas, sob o pretexto de combater o tráfico de droga.