Trump envia Guarda Nacional para combater crime em Memphis

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira que vai enviar força combinada, que inclui elementos da Guarda Nacional, uma força militar, para combater o crime nas ruas de Memphis, no estado do Tennessee. Depois de Washington DC e de Los Angeles, Donald Trump volta a enviar militares para combater a violência urbana e garantir a segurança em cidades dos Estados Unidos.

A força combinada que vai seguir para Memphis vai contar com elementos do FBI, o Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas (ICE), o Departamento de Segurança Interna (DHS) e os US Marshals — em articulação com a Guarda Nacional e as autoridades policiais locais.

A operação será liderada pela procuradora-geral Pam Bondi, detalhou Donald Trump. Memphis é considerada uma "cidade santuário" por não colaborar com a operação nacional lançada pelos serviços de imigração, que já resultou na detenção de milhares de pessoas para deportação.

Criminalidade em queda nos últimos anos De acordo com dados do FBI, os crimes violentos em Memphis têm-se mantido entre os 15 mil e os 16 mil por ano nos últimos cinco anos, um aumento de vários milhares face aos níveis registados há uma década. No entanto, os números revelam uma tendência de descida nos últimos dois anos, indicando uma redução recente da criminalidade violenta na cidade. A Polícia de Memphis divulgou um comunicado na semana passada onde assinala que a criminalidade geral na cidade registou os melhores números em 25 anos. A taxa de homicídios é a mais baixa dos últimos seis anos.