  • Noticiário das 0h
  • 16 set, 2025
Trump envia Guarda Nacional para combater crime em Memphis

15 set, 2025 - 23:34 • Ricardo Vieira, com Reuters

Depois de Washington DC e Los Angeles, Presidente norte-americano envia militares para outra cidade. Números oficiais revelam uma tendência de descida da criminalidade violenta nos últimos dois anos, em Memphis.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira que vai enviar força combinada, que inclui elementos da Guarda Nacional, uma força militar, para combater o crime nas ruas de Memphis, no estado do Tennessee.

Depois de Washington DC e de Los Angeles, Donald Trump volta a enviar militares para combater a violência urbana e garantir a segurança em cidades dos Estados Unidos.

A força combinada que vai seguir para Memphis vai contar com elementos do FBI, o Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas (ICE), o Departamento de Segurança Interna (DHS) e os US Marshals — em articulação com a Guarda Nacional e as autoridades policiais locais.

A operação será liderada pela procuradora-geral Pam Bondi, detalhou Donald Trump.

Memphis é considerada uma "cidade santuário" por não colaborar com a operação nacional lançada pelos serviços de imigração, que já resultou na detenção de milhares de pessoas para deportação.

Criminalidade em queda nos últimos anos

De acordo com dados do FBI, os crimes violentos em Memphis têm-se mantido entre os 15 mil e os 16 mil por ano nos últimos cinco anos, um aumento de vários milhares face aos níveis registados há uma década.

No entanto, os números revelam uma tendência de descida nos últimos dois anos, indicando uma redução recente da criminalidade violenta na cidade.

A Polícia de Memphis divulgou um comunicado na semana passada onde assinala que a criminalidade geral na cidade registou os melhores números em 25 anos. A taxa de homicídios é a mais baixa dos últimos seis anos.

"Acreditamos que Chicago será a próxima"

De acordo com o chefe de Estado, “Memphis tem a taxa mais elevada de crime violento, de crime contra a propriedade e a terceira maior taxa de homicídios do país”.

Donald Trump emitiu um memorando para estabelecer uma força federal, prometendo que medidas semelhantes serão implementadas em breve na cidade de Chicago e noutras localidades.

O Presidente norte-americano avisa que Chicago, no Illinois, será a próxima cidade para onde será enviada uma força combinada, alegando razões de segurança.

"Acreditamos que Chicago será a próxima. Depois avançaremos para St. Louis e também queremos entrar em Nova Orleães," declarou.

