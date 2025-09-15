Vestígios de DNA ligam suspeito à cena do crime no homicídio de Charlie Kirk

O ataque ocorreu na passada quarta-feira, no campus da Universidade do Vale do Utah. Robinson está detido na cadeia do condado de Utah e deverá ser formalmente acusado na terça-feira.

Tyler Robinson , de 22 anos, foi detido e enfrenta acusações de homicídio agravado, disparo de arma de fogo com intenção de causar ferimentos graves e obstrução à justiça.

O suspeito do homicídio do influenciador conservador Charlie Kirk foi identificado através de vestígios de DNA recolhidos na cena do crime, revelou esta segunda-feira o diretor do FBI, Kash Patel.

Jovem de 22 anos detido na última noite após denún(...)

Segundo o FBI, o DNA do suspeito foi identificado numa toalha que envolvia a arma presumivelmente usada no crime, encontrada numa área arborizada perto da universidade, bem como numa chave de fendas deixada num telhado.

A arma em si, uma espingarda Mauser de ferrolho, está a ser analisada por peritos federais em Maryland.

“Posso confirmar que os vestígios de DNA na toalha e na chave de fendas foram positivamente associados ao suspeito que está sob custódia,” disse Kash Patel, numa entrevista ao programa televisivo "Fox & Friends".

O diretor do FBI revelou ainda que o crime terá sido premeditado e motivado por convicções políticas. “A família relatou que o suspeito tinha aderido a ideologias de esquerda nos últimos anos. Numa troca de mensagens, afirmou que teria a oportunidade de eliminar Charlie Kirk e que o faria por odiar aquilo que ele representava,” disse.

Durante a entrevista, Patel explicou também que visitou pessoalmente a cena do crime, acompanhando os investigadores na recolha de provas. Sublinhou que apenas parte do material recolhido foi até agora processado.

Testemunhos recolhidos por investigadores referem que Tyler Robinson era visto como um jovem calmo e educado, com recente interesse pela política.