​Alemanha lança operação contra alegado grupo de extrema-direita

A Alemanha lançou esta terça-feira uma operação em três estados contra um alegado grupo de extrema-direita, suspeito de possuir armas militares, declarou o Ministério Público de Celle e a polícia criminal da Baixa Saxónia, região no oeste do país.

Segundo um comunicado destas autoridades da Baixa Saxónia, o grupo composto por oito indivíduos com idades entre os 32 e os 57 anos é suspeito de formar um grupo armado inspirado em "ideologia de extrema-direita".

"Quatro dos visados são suspeitos de possuir armas militares e outras armas automáticas não autorizadas", indicaram as autoridades.

As operações, realizadas por várias unidades da polícia alemã, incluindo forças especiais, decorreram em 13 propriedades em três estados no oeste do país.

"O objetivo das buscas era de encontrar e apreender armas, assim como obter mais informações para esclarecer alguns factos, especialmente sobre as atividades do grupo e a sua possível continuidade, assim como quaisquer ações conjuntas que possam ter planeado", afirmaram as autoridades.

As investigações contra os suspeitos continuam em curso e as operações policiais estão ainda em marcha.