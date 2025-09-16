Alto Comissário da ONU pede a Israel que “pare a carnificina” em Gaza

16 set, 2025 - 13:13 • Reuters
O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos apelou esta terça-feira a Israel para que cesse de imediato a ofensiva terrestre em Gaza, afirmando que se acumulam provas de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e, possivelmente, de atos ainda mais graves.
“Só consigo imaginar o que isto significa para as mulheres, para as crianças desnutridas, para as pessoas com deficiência, se voltarem a ser atacadas desta forma. E tenho de dizer que a única resposta possível é: parem a carnificina”, declarou Volker Türk aos jornalistas em Genebra.
“Palestinianos e israelitas gritam por paz. Todos querem que isto acabe, e o que vemos é uma escalada ainda maior, totalmente inaceitável”, acrescentou.
“Apelo a Israel que ponha fim à destruição indiscriminada de Gaza.”
Entretanto, uma Comissão de Inquérito das Nações Unidas concluiu esta terça-feira que Israel cometeu genocídio em Gaza e que altos responsáveis israelitas, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, incitaram a esses atos – acusações que Israel classificou de escandalosas.
Türk, que até ao momento evitou usar o termo “genocídio”, encontra-se sob pressão para o fazer. Questionado sobre se considera aplicável essa designação às ações de Israel em Gaza, respondeu: “Assistimos ao acumular de crime de guerra após crime de guerra, ou de crime contra a humanidade, e potencialmente a algo mais. Compete ao tribunal decidir se se trata ou não de genocídio, mas vemos as provas a crescer.”