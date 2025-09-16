Menu
  • Noticiário das 13h
  • 16 set, 2025
Médio Oriente

Alto Comissário da ONU pede a Israel que “pare a carnificina” em Gaza

16 set, 2025 - 13:13 • Reuters

“Apelo a Israel que ponha fim à destruição indiscriminada de Gaza”, disse Volker Türk aos jornalistas em Genebra.

A+ / A-

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos apelou esta terça-feira a Israel para que cesse de imediato a ofensiva terrestre em Gaza, afirmando que se acumulam provas de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e, possivelmente, de atos ainda mais graves.

“Só consigo imaginar o que isto significa para as mulheres, para as crianças desnutridas, para as pessoas com deficiência, se voltarem a ser atacadas desta forma. E tenho de dizer que a única resposta possível é: parem a carnificina”, declarou Volker Türk aos jornalistas em Genebra.




Gaza. Comissão de investigação independente da ONU acusa Israel de genocídio

ONU

Gaza. Comissão de investigação independente da ONU acusa Israel de genocídio

Israel iniciou a fase principal da ofensiva terres(...)

“Palestinianos e israelitas gritam por paz. Todos querem que isto acabe, e o que vemos é uma escalada ainda maior, totalmente inaceitável”, acrescentou.

“Apelo a Israel que ponha fim à destruição indiscriminada de Gaza.”

Entretanto, uma Comissão de Inquérito das Nações Unidas concluiu esta terça-feira que Israel cometeu genocídio em Gaza e que altos responsáveis israelitas, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, incitaram a esses atos – acusações que Israel classificou de escandalosas.


Israel quer "tornar Gaza inabitável". Mortos podem ser dez vezes mais, diz relatora da ONU

Francesca Albanese

Israel quer "tornar Gaza inabitável". Mortos podem ser dez vezes mais, diz relatora da ONU

"Devemos começar a pensar em 680 mil, porque é o n(...)

Türk, que até ao momento evitou usar o termo “genocídio”, encontra-se sob pressão para o fazer. Questionado sobre se considera aplicável essa designação às ações de Israel em Gaza, respondeu: “Assistimos ao acumular de crime de guerra após crime de guerra, ou de crime contra a humanidade, e potencialmente a algo mais. Compete ao tribunal decidir se se trata ou não de genocídio, mas vemos as provas a crescer.”

