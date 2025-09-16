Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Chefe de direitos humanos da ONU condena ataque israelita em Doha

16 set, 2025 - 10:58 • Olímpia Mairos

O ataque matou cinco palestinianos membros do Hamas e um polícia do Qatar.

A+ / A-

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, afirmou esta terça-feira que Israel comprometeu a paz e a estabilidade regional com o ataque realizado na semana passada contra líderes do Hamas no Qatar, onde decorriam negociações para um cessar-fogo.

“O ataque de Israel aos negociadores em Doha, no dia 9 de setembro, constitui uma chocante violação do direito internacional, um atentado à paz e à estabilidade regional, além de um golpe à integridade dos processos de mediação e negociação em todo o mundo”, declarou Türk na abertura de um debate urgente sobre o incidente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Conselho de Direitos Humanos da ONU está reunido de emergência em Genebra para discutir a “agressão militar” israelita contra o Qatar. O encontro foi solicitado pelo Kuwait, em nome do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo, e pelo Paquistão, em representação da Organização para a Cooperação Islâmica.

A reunião coincide com um encontro organizado pelo Qatar, que reúne líderes árabes e islâmicos para definir uma posição conjunta em relação ao ataque israelita em Doha. Entre os participantes previstos estão os presidentes da Autoridade Nacional Palestiniana, do Irão, do Egito e da Turquia, além do primeiro-ministro do Iraque, entre outros chefes de Estado.

O bombardeamento israelita em Doha teve como alvo uma reunião de dirigentes do Hamas, que analisavam uma nova proposta norte-americana para um cessar-fogo na Faixa de Gaza. O ataque resultou na morte de cinco membros do Hamas e de um polícia qatari.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 16 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou