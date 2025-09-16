Chefe de direitos humanos da ONU condena ataque israelita em Doha

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, afirmou esta terça-feira que Israel comprometeu a paz e a estabilidade regional com o ataque realizado na semana passada contra líderes do Hamas no Qatar, onde decorriam negociações para um cessar-fogo.

“O ataque de Israel aos negociadores em Doha, no dia 9 de setembro, constitui uma chocante violação do direito internacional, um atentado à paz e à estabilidade regional, além de um golpe à integridade dos processos de mediação e negociação em todo o mundo”, declarou Türk na abertura de um debate urgente sobre o incidente.

O Conselho de Direitos Humanos da ONU está reunido de emergência em Genebra para discutir a “agressão militar” israelita contra o Qatar. O encontro foi solicitado pelo Kuwait, em nome do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo, e pelo Paquistão, em representação da Organização para a Cooperação Islâmica.

A reunião coincide com um encontro organizado pelo Qatar, que reúne líderes árabes e islâmicos para definir uma posição conjunta em relação ao ataque israelita em Doha. Entre os participantes previstos estão os presidentes da Autoridade Nacional Palestiniana, do Irão, do Egito e da Turquia, além do primeiro-ministro do Iraque, entre outros chefes de Estado.

O bombardeamento israelita em Doha teve como alvo uma reunião de dirigentes do Hamas, que analisavam uma nova proposta norte-americana para um cessar-fogo na Faixa de Gaza. O ataque resultou na morte de cinco membros do Hamas e de um polícia qatari.