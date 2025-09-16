Menu
  • 16 set, 2025
Guerra na Ucrânia

​Cidadão russo condenado a 18 anos e meio de prisão por traição

16 set, 2025 - 14:09 • Lusa

Homem foi considerado culpado de transportar explosivos a mando de uma organização "pró-ucraniana"

Um cidadão russo foi condenado a 18 anos e meio de prisão por traição, considerado culpado de transportar explosivos a mando de uma organização "pró-ucraniana", anunciou esta terça-feira o Serviço Federal de Segurança do Kremlin ('secreta' russa, FSB).

Desde o início da ofensiva da Rússia sobre a Ucrânaia, em fevereiro de 2022, multiplicaram-se os processos criminais por alegada sabotagem, traição, terrorismo ou espionagem e as respetivas penas foram aumentadas pelas autoridades de Moscovo, como forma de dissuasão e controlo da contestação ao regime do Presidente, Vladimir Putin.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a agência noticiosa estatal russa, Tass, o homem condenado é habitante da região de Briansk, na fronteira ocidental com a Ucrânia, e terá tido uma "relação de colaboração secreta com um elemento de uma das organizações pró-ucranianas proscritas na Rússia", através da rede social Telegram.

O indivíduo foi buscar explosivos a um esconderijo, sob ordem da referida organização, e ficou à espera de "novas instruções" para os usar, segundo a mesma fonte.

