Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Donald Trump inicia segunda visita de Estado ao Reino Unido sob protestos

16 set, 2025 - 22:10 • Reuters

Donald Trump chegou esta terça-feira ao Reino Unido para uma inédita segunda visita de Estado. A presença do presidente norte-americano motivou protestos em Windsor e críticas do autarca de Londres, Sadiq Khan.

A+ / A-

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aterrou esta terça-feira à noite no aeroporto de Stansted, acompanhado pela primeira-dama, Melania Trump, para dar início à sua segunda visita de Estado ao Reino Unido.

A estadia de dois dias inclui receção por parte do rei Carlos III, paradas militares e a possibilidade de uma exibição aérea conjunta com aviões F-35 britânicos e norte-americanos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A visita ocorre num clima de contestação crescente à figura do presidente norte-americano. Esta terça-feira, cerca de 70 manifestantes reuniram-se junto ao Castelo de Windsor, empunhando cartazes e entoando palavras de ordem como “Trump não és bem-vindo”.

O protesto foi convocado pela coligação Stop Trump, que prepara nova manifestação para esta quarta-feira, no centro de Londres.

Sadiq Khan, presidente da câmara de Londres, criticou duramente a visita num artigo publicado no "Guardian".

“Trump fez mais do que qualquer outro para alimentar as chamas da política divisionista e da extrema-direita no mundo nos últimos anos”, acusou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 16 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou