Donald Trump inicia segunda visita de Estado ao Reino Unido sob protestos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aterrou esta terça-feira à noite no aeroporto de Stansted, acompanhado pela primeira-dama, Melania Trump, para dar início à sua segunda visita de Estado ao Reino Unido.

A estadia de dois dias inclui receção por parte do rei Carlos III, paradas militares e a possibilidade de uma exibição aérea conjunta com aviões F-35 britânicos e norte-americanos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A visita ocorre num clima de contestação crescente à figura do presidente norte-americano. Esta terça-feira, cerca de 70 manifestantes reuniram-se junto ao Castelo de Windsor, empunhando cartazes e entoando palavras de ordem como “Trump não és bem-vindo”.

O protesto foi convocado pela coligação Stop Trump, que prepara nova manifestação para esta quarta-feira, no centro de Londres.

Sadiq Khan, presidente da câmara de Londres, criticou duramente a visita num artigo publicado no "Guardian".

“Trump fez mais do que qualquer outro para alimentar as chamas da política divisionista e da extrema-direita no mundo nos últimos anos”, acusou.