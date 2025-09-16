Duas pessoas mortas em ataques russos à Ucrânia esta terça-feira

A Rússia atacou a região de Zaporíjia esta terça-feira, provocando a morte de uma pessoa e pelo menos 18 feridos.

Várias casas ficaram a arder devido ao ataque de drones, assim como outros edifícios.

Outra pessoa morreu num ataque à região de Mykolaiv e mais duas ficaram feridas num ataque a Kharkiv.

Também esta terça-feira, o exército ucraniano referiu ter atacado uma refinaria de petróleo russa na região de Saratov.

No Telegram, um reponsável do local confirmou ter havido explosões e um incêndio no local.

Já o ministro da Defesa da Rússia refere que o país atacou um ponto de distribuição de gás para o nordeste da Ucrânia.