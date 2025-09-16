Menu
  • Noticiário das 19h
  • 16 set, 2025
EUA desbloqueiam apoio militar a Kiev com novo mecanismo apoiado pela NATO

16 set, 2025 - 19:14 • Fábio Monteiro com Reuters

Administração Trump aprovou primeiros pacotes de ajuda militar à Ucrânia através de um novo mecanismo financiado por aliados, marcando o retomar do apoio direto dos EUA a Kiev.

A administração de Donald Trump aprovou os primeiros pacotes de ajuda militar à Ucrânia pagos por aliados, no âmbito de um novo mecanismo criado para fornecer armamento a partir de reservas norte-americanas, segundo confirmaram à Reuters duas fontes próximas do processo.

Trata-se da primeira vez que Washington utiliza o chamado Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), um instrumento desenvolvido em cooperação com países da NATO para garantir assistência militar à Ucrânia, neste caso com financiamento europeu.

Segundo as mesmas fontes, o subsecretário da Defesa dos EUA para a Política, Elbridge Colby, aprovou até dois envios de armamento no valor de 500 milhões de dólares cada (cerca de 468 milhões de euros).

"É o material que eles têm pedido. Muito material", afirmou uma das fontes. "É esse fluxo que tem permitido estabilizar as linhas até agora."

A nova fase da cooperação transatlântica visa reforçar a capacidade de defesa da Ucrânia com um total estimado de até 10 mil milhões de dólares (cerca de 9,4 mil milhões de euros) em armamento.

Até ao momento, a administração Trump apenas tinha autorizado a venda de armas à Ucrânia ou a entrega de material previamente aprovado durante o mandato do ex-Presidente Joe Biden.

A lista de equipamento concreto a fornecer não foi revelada, mas as fontes adiantaram que inclui sistemas de defesa aérea, considerados prioritários face à intensificação dos ataques russos com drones e mísseis.

