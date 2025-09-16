Menu
  • Noticiário das 13h
  • 16 set, 2025
Eurovisão. Espanha vai abandonar a próxima edição se Israel participar

16 set, 2025 - 11:44 • João Malheiro

É o quinto país a anunciar um potencial boicote à Eurovisão, depois dos Países Baixos, da Eslovénia, da Islândia e da República da Irlanda.

O canal de televisão pública espanhol confirmou esta terça-feira que, se Israel participar na próxima edição da Eurovisão, Espanha vai ficar de fora do certame.

A direção da RTVE votou oficialmente a favor desta tomada de posição contra a participação israelita no concurso de música que se realiza em maio, em Viena, na Áustria.

É o quinto país a anunciar que vai boicotar a Eurovisão, depois dos Países Baixos, da Eslovénia, da Islândia e da República da Irlanda.

A tomada de posição de Espanha é particularmente grave, porque se trata de um dos "Big Five" - os cinco países que, anualmente, mais contribuem financeiramente para a realização da Eurovisão. Para lá de Espanha, este grupo é composto por Reino Unido, Alemanha, Itália e França.

A participação de Israel na Eurovisão tem sido fortemente contestada, nos últimos anos. Este ano, o país ficou em segundo lugar no concurso, estando prestes a superar a Áustria, que venceu nos momentos finais, entre celeumas ligadas à grave situação humanitária na Faixa de Gaza.

A atuação israelita obteve apenas 60 pontos por parte do júri profissional, ficando na décima quinta posição, mas somou também 297 pontos do voto popular, que representa 50% da ponderação no resultado final.

Por sua vez, a Áustria recebeu 258 pontos do júri e 178 pontos do público.

O sucesso de Israel no televoto, que também já aconteceu no ano passado, foi o suficiente para chamar a atenção ao método de televoto da Eurovisão.

A mesma pessoa pode votar até 20 vezes através de um dispositivo móvel ou cartão de crédito e a identidade de quem vota não é escrutinada.

Apesar de se chamar televoto, também é possível votar através da app oficial da Eurovisão.

Nas redes sociais há acusações, que carecem de qualquer prova, de Israel estar a comprar cartões de telemóvel para poder votar em massa em vários países.

Fãs da Eurovisão apontam para critérios díspares da organização que expulsou a Rússia do festival, contudo permite a manutenção da comitiva israelita.

E há quem também questione a independência da Eurovisão numa altura em que a Moroccanoil, uma empresa israelita, é o principal patrocinador do evento.

Saiba Mais
