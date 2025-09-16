Georgescu acusado de tentativa de golpe após anulação das presidenciais na Roménia

O Ministério Público romeno acusou Calin Georgescu, antigo candidato presidencial apoiado pela extrema-direita, de ter conspirado com o objetivo de derrubar a ordem constitucional na sequência da anulação da primeira volta das eleições presidenciais de Novembro de 2024.

Entre os co-acusados está Horatiu Potra, antigo legionário francês e chefe de milícia na República Democrática do Congo, bem como outras 20 pessoas.

A acusação baseia-se num alegado plano para um assalto armado à capital Bucareste, previsto para 8 de dezembro, que foi travado pelas autoridades.

Segundo os procuradores, o grupo visava subverter a ordem constitucional, contando com eventuais ligações a serviços de informação estrangeiros. Potra terá sido o instigador da tentativa de golpe, enquanto Georgescu é acusado de conspiração.

"A eleição anulada de 2024 foi o resultado de uma guerra híbrida orquestrada pela Rússia", disse o procurador-geral Florenta, acrescentando que ataques cibernéticos a aeroportos e instituições públicas coincidiram com uma intensa campanha de desinformação online.

Georgescu, de 63 anos, foi o mais votado na primeira volta das eleições presidenciais, num resultado surpreendente que viria a ser anulado pelo Tribunal Constitucional devido a suspeitas de interferência russa.