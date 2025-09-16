Menu
  Noticiário das 21h
  16 set, 2025
Jair Bolsonaro levado de urgência para o hospital

16 set, 2025 - 20:37 • Ricardo Vieira

Antigo presidente do Brasil sofreu uma crise de soluços, vómitos e tensão baixa, segundo o filho, Flávio Bolsonaro.

Jair Bolsonaro, antigo presidente do Brasil condenado por tentativa de golpe de Estado, foi esta terça-feira levado de urgência para o hospital.

"Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vómito e pressão baixa", informou o filho, Flávio Bolsonaro, na rede social X.

O militar na reserva, que está em prisão domiciliária, foi levado ao hospital acompanhado pelos agentes da polícia que vigiam a sua casa.

"Peço a oração de todos para que não seja nada grave", escreveu Flávio Bolsonaro.

No domingo, Jair Bolsonaro tinha sido submetido a uma série de tratamentos médicos, em Brasília, que incluíram exames laboratoriais e a remoção cirúrgica de lesões cutâneas.

O internamento desta terça-feira aconteceu poucos dias depois de o antigo presidente do Brasil ter sido condenado a uma pena de 27 anos e três meses de prisão uma pena de 27 anos e três meses de prisão. Pela primeira vez na história do país, um ex-chefe de Estado foi considerado culpado de envolvimento numa tentativa de golpe de Estado.

Desde que foi esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018, Bolsonaro tem apresentado problemas intestinais recorrentes.

Já foi submetido a pelo menos seis intervenções cirúrgicas relacionadas com o ataque, sendo a mais recente uma operação com duração de 12 horas, realizada em abril.

