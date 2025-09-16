Jair Bolsonaro levado de urgência para o hospital

Jair Bolsonaro, antigo presidente do Brasil condenado por tentativa de golpe de Estado, foi esta terça-feira levado de urgência para o hospital.

"Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vómito e pressão baixa", informou o filho, Flávio Bolsonaro, na rede social X.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O militar na reserva, que está em prisão domiciliária, foi levado ao hospital acompanhado pelos agentes da polícia que vigiam a sua casa.

"Peço a oração de todos para que não seja nada grave", escreveu Flávio Bolsonaro.

O internamento aconteceu poucos dias depois de o antigo presidente do Brasil ter sido condenado a uma pena de 27 anos e três meses de prisão uma pena de 27 anos e três meses de prisão. Pela primeira vez na história do país, um ex-chefe de Estado foi considerado culpado de envolvimento numa tentativa de golpe de Estado.