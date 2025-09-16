Microsoft desmantela rede de 340 sites ligados a serviço de phishing nigeriano

A Microsoft anunciou esta terça-feira que apreendeu cerca de 340 sites associados ao serviço de phishing Raccoon0365, uma operação com origem na Nigéria que facilitava ataques de roubo de credenciais a partir de plataformas falsas de login da Microsoft.

A empresa obteve uma ordem judicial do tribunal distrital de Manhattan para confiscar os domínios utilizados pelo serviço, que permitia realizar campanhas massivas de phishing, em alguns casos com milhares de e-mails enviados de uma só vez.

Segundo Steven Masada, conselheiro jurídico da Unidade de Crimes Digitais da Microsoft, a plataforma operava através de um canal privado no Telegram, com mais de 850 subscritores.

O serviço Raccoon0365, ativo desde Julho de 2024, gerou pelo menos 100 mil dólares (cerca de 93.500 euros) em pagamentos em criptomoedas, segundo o mesmo responsável, que publicou um artigo no blogue oficial da empresa.

"Os cibercriminosos não precisam de ser sofisticados para causar danos generalizados", afirmou Steven Masada. "Ferramentas simples como o Raccoon0365 tornam o cibercrime acessível a praticamente qualquer pessoa, colocando milhões de utilizadores em risco."

O principal responsável pela operação foi identificado como Joshua Ogundipe, residente na Nigéria.

De acordo com a Microsoft, os utilizadores do serviço dirigiram ataques a uma vasta gama de sectores, incluindo organismos públicos, empresas privadas e instituições de saúde.