Ministério Público do Utah vai pedir pena de morte para suspeito do assassinato de Charlie Kirk

16 set, 2025 - 19:31 • Fábio Monteiro com Reuters
O Ministério Público do condado de Utah formalizou esta terça-feira acusações contra Tyler Robinson, de 22 anos, pelo homicídio do ativista político Charlie Kirk, ocorrido na semana passada.
Robinson foi acusado de homicídio qualificado (crime de
primeiro grau), disparo de arma de fogo com intenção criminosa (também de
primeiro grau), duas acusações de obstrução à justiça em processo passível de
pena de morte (crime de segundo grau), duas de manipulação de testemunhas
(terceiro grau) e de cometer um ato violento na presença de uma criança.
As autoridades do Utah revelaram ainda a intenção de avançar com um pedido de pena capital. A decisão tem o apoio explícito do ex-Presidente Donald Trump e do governador republicano do Utah, Spencer Cox.
[Em atualização.]