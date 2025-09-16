Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ministério Público do Utah vai pedir pena de morte para suspeito do assassinato de Charlie Kirk

16 set, 2025 - 19:31 • Fábio Monteiro com Reuters

Procuradores do estado do Utah anunciaram que vão pedir a pena de morte para Tyler Robinson, acusado de ter assassinado o ativista conservador Charlie Kirk. O suspeito, de 22 anos, permanece detido sem direito a fiança.

A+ / A-

O Ministério Público do condado de Utah formalizou esta terça-feira acusações contra Tyler Robinson, de 22 anos, pelo homicídio do ativista político Charlie Kirk, ocorrido na semana passada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Robinson foi acusado de homicídio qualificado (crime de primeiro grau), disparo de arma de fogo com intenção criminosa (também de primeiro grau), duas acusações de obstrução à justiça em processo passível de pena de morte (crime de segundo grau), duas de manipulação de testemunhas (terceiro grau) e de cometer um ato violento na presença de uma criança.

As autoridades do Utah revelaram ainda a intenção de avançar com um pedido de pena capital. A decisão tem o apoio explícito do ex-Presidente Donald Trump e do governador republicano do Utah, Spencer Cox.

[Em atualização.]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 16 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou