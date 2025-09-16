Ministério Público do Utah vai pedir pena de morte para suspeito do assassinato de Charlie Kirk

O Ministério Público do condado de Utah formalizou esta terça-feira acusações contra Tyler Robinson, de 22 anos, pelo homicídio do ativista político Charlie Kirk, ocorrido na semana passada.

Robinson foi acusado de homicídio qualificado (crime de primeiro grau), disparo de arma de fogo com intenção criminosa (também de primeiro grau), duas acusações de obstrução à justiça em processo passível de pena de morte (crime de segundo grau), duas de manipulação de testemunhas (terceiro grau) e de cometer um ato violento na presença de uma criança.



As autoridades do Utah revelaram ainda a intenção de avançar com um pedido de pena capital. A decisão tem o apoio explícito do ex-Presidente Donald Trump e do governador republicano do Utah, Spencer Cox.

Robinson deverá comparecer pela primeira vez em tribunal esta terça-feira, por videoconferência a partir da prisão do condado de Utah, localizada em Spanish Fork. Está detido sem possibilidade de fiança.

Charlie Kirk, fundador e presidente da organização conservadora juvenil Turning Point USA, foi morto a tiro na quarta-feira passada durante um evento público.

"A bala atingiu o Sr. Kirk no pescoço. Caiu no chão quase de imediato", lê-se no despacho de acusação. "A trajectória da bala passou muito perto de várias outras pessoas ao lado do Sr. Kirk, incluindo o interlocutor. Crianças eram visíveis nas imediações do palco."