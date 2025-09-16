Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Manuel Poejo Torres

Poêjo Torres descarta tese de genocídio em Gaza

16 set, 2025 - 16:44 • Jaime Dantas

Ataque israelita na cidade de Gaza resulta da "posição irredutível do Hamas", defende consultor da NATO e comentador da Renascença.

A+ / A-

Manuel Poêjo Torres, especialista em assuntos internacionais, critica o relatório da comissão independente da ONU em Gaza, que acusa Israel de estar a pôr em prática um crime de genocídio contra os palestinianos.

A "padronização da violência, por si só, não é equivalente a uma prova conclusiva de genocídio", afirma o consultor da NATO, em declarações à Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para o especialista, o relatório divulgado esta terça-feira apresenta uma série de imprecisões, desde logo por ditar que "Israel tem uma política de fome e uma política de destruição das vias e das rotas humanitárias".

"Israel abriu vários corredores humanitários, pelo menos três, um no norte e dois no sul. Portanto, é uma evidência contraditória que não prova a intenção genocida deliberada, de acordo com aquilo que são os termos do Direito Internacional", aponta.

Gaza. Comissão de investigação independente da ONU acusa Israel de genocídio

ONU

Gaza. Comissão de investigação independente da ONU acusa Israel de genocídio

Israel iniciou a fase principal da ofensiva terres(...)

Por último, nestas declarações à Renascença, o professor universitário levanta dúvidas sobre a credibilidade dos autores do documento.

"Fizeram alegações e insinuações antissemitas reproduzidas dentro das Nações Unidas e foram obrigados a pedir desculpas públicas por essas mesmas declarações", sublinha.

Ataque à cidade de Gaza resulta da "posição irredutível do Hamas"

A ofensiva israelita na cidade de Gaza resulta da "posição irredutível do Hamas" nas negociações para um cessar fogo no Médio Oriente, na análise de Manuel Poêjo Torres, especialista em assuntos internacionais da Renascença.

O académico relembra que o Hamas, "para além de um grupo terrorista, é também um hipotético governo que controla a região de Gaza" e que, por isso, "deveria zelar pelo bem-estar e pela segurança do seu povo".

No entanto, Poêjo Torres considera que "aquilo a que temos assistido no terreno é precisamente o oposto, a utilização das vidas humanas como escudos humanos para tentar travar Israel e os seus parceiros ao nível do apoio internacional".

"Israel não tem outra opção que não tentar eliminar aquilo que é o bastião de defesa do que resta do Hamas, é a única forma de tentarem trazer de volta para casa os seus reféns que estão em situações desumanas há demasiado tempo", argumenta.

“Gaza está a arder”. Tanques israelitas entram na cidade após intensos bombardeamentos

“Gaza está a arder”. Tanques israelitas entram na cidade após intensos bombardeamentos

Tanques do exército israelita entraram esta segund(...)

O consultor da NATO sublinha que o primeiro-ministro israelita, Benjamim Netanyahu, "tentou evitar a todo custo desde o início das operações", tendo sido " exploradas várias avenidas para tentar encontrar um meio termo na negociação".

"O Hamas sabe que está operacionalmente derrotado em quase toda a dimensão do território em Gaza e que necessita de ter os reféns sob o seu controlo para poder, de certa maneira, controlar o resultado final destas operações", diz.

Ainda assim, o comentador da Renascença considera que a incursão na cidade de Gaza faz "cair por terra" a possibilidade de negociações para um cessar-fogo na zona do enclave, no curto prazo.

"Não quer isso dizer que, à medida que a operação militar avance sobre a cidade de Gaza, não exista um interlocutor por parte do Hamas que queira fazer concessões e chegar à paz, no entanto eu não acredito nisso porque todas as tentativas resultaram num congelamento da negociação", conclui Manuel Poêjo Torres.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 16 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou