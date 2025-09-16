Poêjo Torres descarta tese de genocídio em Gaza

Manuel Poêjo Torres, especialista em assuntos internacionais, critica o relatório da comissão independente da ONU em Gaza, que acusa Israel de estar a pôr em prática um crime de genocídio contra os palestinianos. A "padronização da violência, por si só, não é equivalente a uma prova conclusiva de genocídio", afirma o consultor da NATO, em declarações à Renascença. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para o especialista, o relatório divulgado esta terça-feira apresenta uma série de imprecisões, desde logo por ditar que "Israel tem uma política de fome e uma política de destruição das vias e das rotas humanitárias". "Israel abriu vários corredores humanitários, pelo menos três, um no norte e dois no sul. Portanto, é uma evidência contraditória que não prova a intenção genocida deliberada, de acordo com aquilo que são os termos do Direito Internacional", aponta.

Por último, nestas declarações à Renascença, o professor universitário levanta dúvidas sobre a credibilidade dos autores do documento. "Fizeram alegações e insinuações antissemitas reproduzidas dentro das Nações Unidas e foram obrigados a pedir desculpas públicas por essas mesmas declarações", sublinha. Ataque à cidade de Gaza resulta da "posição irredutível do Hamas"

A ofensiva israelita na cidade de Gaza resulta da "posição irredutível do Hamas" nas negociações para um cessar fogo no Médio Oriente, na análise de Manuel Poêjo Torres, especialista em assuntos internacionais da Renascença. O académico relembra que o Hamas, "para além de um grupo terrorista, é também um hipotético governo que controla a região de Gaza" e que, por isso, "deveria zelar pelo bem-estar e pela segurança do seu povo". No entanto, Poêjo Torres considera que "aquilo a que temos assistido no terreno é precisamente o oposto, a utilização das vidas humanas como escudos humanos para tentar travar Israel e os seus parceiros ao nível do apoio internacional". "Israel não tem outra opção que não tentar eliminar aquilo que é o bastião de defesa do que resta do Hamas, é a única forma de tentarem trazer de volta para casa os seus reféns que estão em situações desumanas há demasiado tempo", argumenta.