Presidente da Letónia alerta para a necessidade de desenvolver sistemas de defesa antidrone

16 set, 2025 - 11:50 • Olímpia Mairos
O Presidente da Letónia alertou esta terça-feira para a necessidade de desenvolvimento dos sistemas de defesa antidrone nos países NATO.
“Os sistemas de defesa antidrones nos países da NATO ainda precisam de ser desenvolvidos", afirmou o presidente da Letónia, Edgars Rinkevics, em conferência de imprensa.
O aviso surge dias depois de a Aliança Atlântica ter lançado a “Sentinela do Leste” - uma nova missão militar para reforçar a defesa do flanco leste da Europa, em resposta às incursões de drones russos no espaço aéreo polaco na semana passada.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A nova iniciativa contará com a participação de di(...)
Mark Rutte afirmou, em conferência de imprensa, que a medida surge numa altura em que a imprudência da Rússia no espaço aéreo tem vindo a aumentar, representando um risco crescente para a segurança regional.
A nova iniciativa contará com a participação de diversos meios e capacidades fornecidos por aliados como a Dinamarca, França, Reino Unido, Alemanha, entre outros Estados-membros da NATO.