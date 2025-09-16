Rainha Camilla falha funeral da Duquesa de Kent devido a sinusite

A rainha Camilla não compareceu esta terça-feira ao funeral da Duquesa de Kent devido a uma sinusite aguda, anunciou o Palácio de Buckingham.

A mulher do rei Carlos espera recuperar a tempo de participar em todos os compromissos previstos na visita de Estado do presidente norte-americano, Donald Trump, que terá início na quarta-feira, no Castelo de Windsor, segundo uma fonte real.

Camilla, de 78 anos, deslocou-se da Escócia para Windsor, onde decorre a visita, e encontra-se a descansar.

Estava previsto que Camilla acompanhasse o Rei e outros membros da família real no serviço fúnebre realizado na Catedral de Westminster, em Londres, em memória da duquesa, falecida a 4 de setembro.

“Os seus pensamentos e orações estarão com o Duque de Kent e toda a família”, afirmou um porta-voz do Palácio.

A rainha terá um papel de destaque durante a visita de Trump e da sua esposa Melania, incluindo a participação num cortejo em carruagem e num banquete de Estado.

Na quinta-feira, Camilla deverá ainda acompanhar Melania numa visita à Biblioteca Real do Castelo de Windsor e à famosa Casa de Bonecas da Rainha Maria, considerada a maior do mundo e que celebrou o seu centenário no ano passado.

No ano passado, Camilla já se tinha visto obrigada a cancelar vários compromissos devido a uma infeção pulmonar. Já o rei Carlos, de 76 anos, continua em tratamento contra o cancro, o que obriga a uma gestão cuidada da sua agenda.