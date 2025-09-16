Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Rubio pede ao Qatar para manter mediação entre Israel e Hamas mesmo após ataque a Doha

16 set, 2025 - 11:22 • Lusa

O presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu na segunda-feira que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, não vai voltar a atacar o Qatar.

A+ / A-

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, chegou esta terça-feira ao Qatar, parceiro dos Estados Unidos, uma semana depois do ataque israelita em Doha contra os líderes do Hamas.

Rubio desembarcou esta terça-feira de manhã em Doha após deixar Israel, onde afirmou que os Estados Unidos vão solicitar ao Catar que continue a desempenhar o papel de mediador na guerra em Gaza, apesar do ataque de Israel.

Segundo o Departamento de Estado norte-americano, Rubio vai reunir-se em Doha com o emir Tamim bin Hamad Al-Thani para reafirmar o apoio dos Estados Unidos ao Catar.

Na segunda-feira, Marco Rubio encontrou-se em Israel com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Os Estados Unidos têm procurado aliviar as tensões entre Israel e o Qatar, dois aliados próximos de Washington.

"Pedimos ao Qatar que continue a fazer o que tem feito, e agradecemos muito por isso, que é desempenhar um papel construtivo na tentativa de pôr fim" à guerra em Gaza, disse Rubio aos jornalistas esta terça-feira de manhã no aeroporto Ben Gurion, em Telavive, Israel.

Rubio acrescentou que os Estados Unidos vão trabalhar com o Qatar para finalizar um acordo de defesa, apesar do ataque israelita.

O presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu na segunda-feira que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, não vai voltar a atacar o Qatar.

Na semana passada, ao discursar numa cimeira sobre o ataque israelita, o emir do Qatar acusou Israel de não se importar com os reféns mantidos na Faixa de Gaza pelo Hamas e de "trabalhar" apenas para garantir que Gaza "deixe de ser habitável".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou