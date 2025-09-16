Rubio pede ao Qatar para manter mediação entre Israel e Hamas mesmo após ataque a Doha

16 set, 2025 - 11:22 • Lusa
O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, chegou esta terça-feira ao Qatar, parceiro dos Estados Unidos, uma semana depois do ataque israelita em Doha contra os líderes do Hamas.
Rubio desembarcou esta terça-feira de manhã em Doha após deixar Israel, onde afirmou que os Estados Unidos vão solicitar ao Catar que continue a desempenhar o papel de mediador na guerra em Gaza, apesar do ataque de Israel.
Segundo o Departamento de Estado norte-americano, Rubio vai reunir-se em Doha com o emir Tamim bin Hamad Al-Thani para reafirmar o apoio dos Estados Unidos ao Catar.
Na segunda-feira, Marco Rubio encontrou-se em Israel com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
Os Estados Unidos têm procurado aliviar as tensões entre Israel e o Qatar, dois aliados próximos de Washington.
"Pedimos ao Qatar que continue a fazer o que tem feito, e agradecemos muito por isso, que é desempenhar um papel construtivo na tentativa de pôr fim" à guerra em Gaza, disse Rubio aos jornalistas esta terça-feira de manhã no aeroporto Ben Gurion, em Telavive, Israel.
Rubio acrescentou que os Estados Unidos vão trabalhar com o Qatar para finalizar um acordo de defesa, apesar do ataque israelita.
O presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu na segunda-feira que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, não vai voltar a atacar o Qatar.
Na semana passada, ao discursar numa cimeira sobre o ataque israelita, o emir do Qatar acusou Israel de não se importar com os reféns mantidos na Faixa de Gaza pelo Hamas e de "trabalhar" apenas para garantir que Gaza "deixe de ser habitável".