Rússia tem mais de 200 centros de doutrinação e treino militar de crianças ucranianas

16 set, 2025 - 20:41 • Redação

Relatório denuncia existência de mais de 200 instalações russas dedicadas à doutrinação e treino militar de crianças ucranianas. A investigação aponta para possíveis crimes de guerra.

A Rússia está a operar uma rede de mais de 200 campos e instalações com o objetivo de doutrinar, russificar e militarizar crianças ucranianas, revela uma nova investigação da Humanitarian Research Lab, da Universidade de Yale. A notícia é avançada pelo “Guardian” esta terça-feira.

Segundo o relatório, intitulado “Ukraine’s Stolen Children: Inside Russia’s Network of Re-Education and Militarization”, estas instalações incluem campos, escolas, bases militares, universidades e locais religiosos e médicos, tanto em território russo como em zonas ocupadas da Ucrânia.

Desde o início da invasão em larga escala em 2022, menores ucranianos têm sido levados para estas estruturas, onde participam em programas que envolvem doutrinação patriótica, treinos militares, aulas de lançamento de granadas, cursos de medicina táctica e até formação sobre o manuseamento de drones para as Forças Armadas da Rússia.

“O que temos aqui é uma rede sem precedentes de instalações, construídas e expandidas desde 2014, para transformar crianças ucranianas em russas,” disse Nathaniel Raymond, director do laboratório responsável pelo relatório, ao “Guardian”. “É um canal de reeducação — lavagem cerebral — para criar soldados.”

Pelo menos 130 campos estão envolvidos na reeducação ideológica, enquanto outros 39 promovem programas de militarização ativa, que envolvem treino de armas e simulações de combate com crianças a partir dos oito anos.

O relatório sublinha que quase um quarto das instalações foi recentemente ampliado, indicando a intenção de alargar a capacidade de acolhimento. Pelo menos dois novos campos estão atualmente em construção.

As conclusões baseiam-se em imagens de satélite de alta resolução, publicações oficiais russas e documentação legal, confirmando que cerca de metade dos locais é gerida diretamente pelo Governo russo.

“Observamos trincheiras, campos de treino e áreas para desfiles militares. A única coisa que ainda não conseguimos comprovar é se [as crianças ucranianas] já foram enviadas para o campo de batalha,” revelou Nathaniel Raymond.

