​Sabotagem ao Nord Stream. Itália dita extradição de suspeito para a Alemanha

16 set, 2025 - 12:16 • Reuters

Suspeito fazia parte de um grupo de pessoas que, em 2022, terá colocado dispositivos nos gasodutos perto da ilha dinamarquesa de Bornholm, no Mar Báltico, de acordo com um comunicado emitido pelo Ministério Público alemão em agosto.

Um tribunal italiano ordenou a extradição para a Alemanha de um ucraniano suspeito de coordenar ataques aos gasodutos Nord Stream no Mar Báltico em 2022, segundo uma decisão analisada pela Reuters na terça-feira, mas o homem planeia recorrer novamente.

O ucraniano, identificado apenas como Serhii K. ao abrigo das leis de privacidade alemãs, foi preso no mês passado perto da cidade costeira italiana de Rimini com base num mandado europeu.

A sua equipa de defesa disse que levaria o caso ao Tribunal de Cassação, o mais alto tribunal da Itália.

“Os direitos fundamentais – julgamento justo, condições de detenção, imunidade funcional – não podem ser sacrificados em nome da cooperação judicial automática”, afirmaram.

Descritas tanto por Moscovo como pelo Ocidente como um ato de sabotagem, as explosões interromperam em grande parte o fornecimento de gás russo à Europa, provocando uma grande escalada no conflito na Ucrânia e reduzindo o fornecimento de energia no continente. Ninguém assumiu a responsabilidade pelas explosões e a Ucrânia negou qualquer envolvimento.

O suspeito fazia parte de um grupo de pessoas que colocou dispositivos nos gasodutos perto da ilha dinamarquesa de Bornholm, no Mar Báltico, de acordo com um comunicado emitido pelo Ministério Público alemão em agosto.

Serhii K enfrenta acusações de conluio para causar uma explosão, sabotagem anticonstitucional e destruição de estruturas importantes.

