Trump exige 15 mil milhões de dólares ao jornal New York Times por difamação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou um processo de difamação contra o jornal norte-americano New York Times, exigindo uma indemnização de 15 mil milhões de dólares (perto de 12,7 mil milhões de euros).

A acusação visa também quatro jornalistas do New York Times, de acordo com documentos judiciais consultados pela Associated Press.

O processo interposto no Tribunal Distrital dos Estados Unidos na Florida cita vários artigos e um livro escrito pelos jornalistas do jornal, publicados antes das eleições de 2024, afirmando que constituem "difamação intencional e maliciosa" do New York Times.

O processo refere ainda que os acusados publicaram as declarações com conhecimento da falsidade das declarações.

Questionada esta terça-feira pela Associated Press sobre o processo, a direção jornal New York Times não respondeu.

Donald Trump afirmou na segunda-feira, através das redes sociais, que o New York Times transformou-se num "porta-voz" do Partido Democrata e da "esquerda radical".

Trump criticou e já processou outros órgãos de comunicação social, nomeadamente, o Wall Street Journal a quem pediu uma indemnização de 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,5 mil milhões de euros).

O processo contra o jornal do magnata Rupert Murdoch foi interposto em julho, depois de o Wall Street Journal ter publicado uma reportagem sobre as supostas ligações entre Donald Trump e o empresário Jeffrey Epstein, envolvido em vários escândalos sexuais, e que se suicidou numa cadeia de Nova Iorque em 2019.