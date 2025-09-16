União Europeia vai adotar novas sanções contra Israel

Os comissários da União Europeia vão aprovar na quarta-feira novas sanções contra Israel na sequência da guerra em Gaza. O anúncio foi feito por uma porta-voz da Comissão Europeia nesta terça-feira.

“Os comissários irão adotar amanhã um pacote de medidas relativas a Israel”, disse Paula Pinho aos jornalistas, citada pela Reuters.

“Concretamente, trata-se de uma proposta para suspender determinadas disposições comerciais nos acordos entre a UE e Israel”, acrescentou.

No discurso sobre o Estado da União, na sessão plenária na cidade francesa de Estrasburgo, Ursula von der Leyen defendeu que a fome provocada por Israel em Gaza "não pode ser uma arma de guerra" e "tem de acabar", divulgando medidas para aumentar a pressão sobre Telavive.

Pendente no Conselho da UE, por falta de consenso entre os Estados-membros, está a proposta da Comissão Europeia para suspender partes do financiamento a Israel no âmbito do projeto Horizonte Europa.