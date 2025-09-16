Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

União Europeia vai adotar novas sanções contra Israel

16 set, 2025 - 12:38 • Olímpia Mairos

Em cima da mesma, estará uma proposta para suspender certas disposições comerciais nos acordos entre a UE e Israel.

A+ / A-

Os comissários da União Europeia vão aprovar na quarta-feira novas sanções contra Israel na sequência da guerra em Gaza. O anúncio foi feito por uma porta-voz da Comissão Europeia nesta terça-feira.

“Os comissários irão adotar amanhã um pacote de medidas relativas a Israel”, disse Paula Pinho aos jornalistas, citada pela Reuters.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em cima da mesma, estará uma proposta para suspender certas disposições comerciais nos acordos entre a UE e Israel.

“Concretamente, trata-se de uma proposta para suspender determinadas disposições comerciais nos acordos entre a UE e Israel”, acrescentou.

No discurso sobre o Estado da União, na sessão plenária na cidade francesa de Estrasburgo, Ursula von der Leyen defendeu que a fome provocada por Israel em Gaza "não pode ser uma arma de guerra" e "tem de acabar", divulgando medidas para aumentar a pressão sobre Telavive.

Pendente no Conselho da UE, por falta de consenso entre os Estados-membros, está a proposta da Comissão Europeia para suspender partes do financiamento a Israel no âmbito do projeto Horizonte Europa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou