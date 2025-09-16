Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 16 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Venezuela. Partido no poder prepara luta armada face a ameaças dos EUA

16 set, 2025 - 08:18 • Lusa

Ministro do Interior venezuelano disse que o objetivo é preservar a independência e soberania do país.

A+ / A-

O ministro do Interior da Venezuela anunciou que o partido no poder está a preparar-se para passar à luta armada para preservar a independência e soberania do país, perante as ameaças dos Estados Unidos.

"Realizámos o congresso, a plenária do nosso partido e nessa plenária, estabelecemos algumas principais tarefas que foram atribuídas ao partido, no âmbito da defesa integral da nação prevista na Constituição, é a transição da luta não armada para a luta armada no esquema claro de duas linhas centrais de trabalho: uma a resistência ativa prolongada, e a outra a ofensiva permanente", disse Diosdado Cabello, na segunda-feira.

Cabello falava durante a conferência de imprensa semanal do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), transmitida pela televisão estatal venezuelana.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 16 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou