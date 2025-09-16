Venezuela. Partido no poder prepara luta armada face a ameaças dos EUA

16 set, 2025 - 08:18 • Lusa
O ministro do Interior da Venezuela anunciou que o partido no poder está a preparar-se para passar à luta armada para preservar a independência e soberania do país, perante as ameaças dos Estados Unidos.
"Realizámos o congresso, a plenária do nosso partido e nessa plenária, estabelecemos algumas principais tarefas que foram atribuídas ao partido, no âmbito da defesa integral da nação prevista na Constituição, é a transição da luta não armada para a luta armada no esquema claro de duas linhas centrais de trabalho: uma a resistência ativa prolongada, e a outra a ofensiva permanente", disse Diosdado Cabello, na segunda-feira.
Cabello falava durante a conferência de imprensa semanal do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), transmitida pela televisão estatal venezuelana.