​Zelensky pede criação de sistema europeu de defesa aérea

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu esta terça-feira aos líderes europeus a criação de um sistema europeu de defesa aérea para tornar o continente mais seguro, após as forças russas terem novamente bombardeado Zaporíjia, causando 13 feridos.

"Agora é o momento de implementar uma proteção conjunta nos nossos céus europeus, com um sistema de defesa aérea multicamadas. Todas as tecnologias para tal estão disponíveis. Precisamos de investimentos e de vontade, precisamos de ações e decisões fortes de todos os nossos parceiros ", afirmou Zelensky na rede social Telegram.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As forças russas bombardearam esta terça-feira a cidade de Zaporíjia, no sul da Ucrânia, com 'rockets' durante a noite, ferindo 13 pessoas, incluindo duas crianças, informaram as autoridades ucranianas.

O bombardeamento russo atingiu mais de 20 edifícios de apartamentos, provocando incêndios, afirmou o responsável regional, Ivan Fedorov, à televisão nacional.

"Ainda não tínhamos recuperado dos ataques inimigos de 30 de agosto. Estamos a reparar aqueles edifícios, aquelas janelas, mas agora o inimigo aumentou o trabalho dos nossos funcionários municipais", disse Fedorov.

Zelensky declarou ainda que uma pessoa morreu na região de Mikolaiv, após uma propriedade rural se ter incendiado. O presidente ucraniano enviou as suas condolências à família e aos entes queridos da vítima.

Nas últimas duas semanas, segundo declarações de Zelensky esta terça-feira no Telegram, a Rússia lançou mais de 3.500 drones, mais de 2.500 bombas potentes e quase 200 mísseis contra alvos dentro da Ucrânia.

As bombas planadoras russas, geralmente lançadas por caças a grandes altitudes e por atrás da linha de combate, e os enxames de drones representam um grande desafio para as defesas ucranianas. As bombas planadoras não são muito precisas, mas deixam grandes crateras, e a Ucrânia não tem contramedidas eficazes contra este armamento.

Os drones russos também entraram recentemente em espaço aéreo polaco, levando a NATO a reforçar as defesas aéreas europeias da Aliança Atlântica, à medida que as tensões com Moscovo estão a aumentar.

Desde a invasão em larga escala da Rússia na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, não houve tréguas nos ataques russos a áreas civis da Ucrânia e no avanço do seu exército na linha de frente de aproximadamente 1.000 quilómetros.

Um acordo de paz não parece próximo, apesar de meses de esforços de paz liderados pelos Estados Unidos. Os ultimatos e os prazos do presidente norte-americano, Donald Trump, para que Putin se envolvesse nas negociações, com propostas para interromper os combates, não surtiram os efeitos desejados.