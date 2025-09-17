Bolsonaro deixa hospital com diagnóstico de cancro de pele

17 set, 2025 - 19:18 • Reuters
Jair Bolsonaro, antigo presidente do Brasil, foi diagnosticado com cancro de pele em fase inicial, informou esta quarta-feira a equipa médica.
O militar na reserva, que na semana passada foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, recebeu alta hospitalar esta quarta-feira, depois de ter sido internado no dia anterior devido a uma crise de vómitos, tonturas, tensão arterial baixa e a um problema renal.
Segundo o Hospital DF Star, em Brasília, o estado de saúde de Bolsonaro registou melhorias, embora vá continuar a ser acompanhado clinicamente.
No domingo, o ex-chefe de Estado já tinha procurado cuidados médicos para remover lesões de pele. Os exames revelaram a presença de carcinoma espinocelular, uma forma de cancro da pele, o que implicará vigilância médica regular.
"Os testes mostraram que duas das lesões correspondiam a um tipo inicial de cancro da pele", explicou o médico Claudio Birolini aos jornalistas.
"Já foram tratadas com remoção, mas será necessário um acompanhamento periódico para garantir que não surjam novas lesões e que as remoções tenham sido eficazes."
Desde agosto, Jair Bolsonaro encontra-se em prisão domiciliária, acusado de tentar pressionar o sistema judicial com o apoio do ex-presidente norte-americano Donald Trump.