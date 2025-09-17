Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Bolsonaro deixa hospital com diagnóstico de cancro de pele

17 set, 2025 - 19:18 • Reuters

Antigo presidente do Brasil recebeu tratamento, "mas será necessário um acompanhamento periódico para garantir que não surjam novas lesões", indicam os médicos.

A+ / A-

Jair Bolsonaro, antigo presidente do Brasil, foi diagnosticado com cancro de pele em fase inicial, informou esta quarta-feira a equipa médica.

O militar na reserva, que na semana passada foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, recebeu alta hospitalar esta quarta-feira, depois de ter sido internado no dia anterior devido a uma crise de vómitos, tonturas, tensão arterial baixa e a um problema renal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo o Hospital DF Star, em Brasília, o estado de saúde de Bolsonaro registou melhorias, embora vá continuar a ser acompanhado clinicamente.

Bolsonaro tem um problema renal e vai permanecer hospitalizado

Brasil

Bolsonaro tem um problema renal e vai permanecer hospitalizado

"Os exames evidenciaram persistência de anemia e a(...)

No domingo, o ex-chefe de Estado já tinha procurado cuidados médicos para remover lesões de pele. Os exames revelaram a presença de carcinoma espinocelular, uma forma de cancro da pele, o que implicará vigilância médica regular.

"Os testes mostraram que duas das lesões correspondiam a um tipo inicial de cancro da pele", explicou o médico Claudio Birolini aos jornalistas.

"Já foram tratadas com remoção, mas será necessário um acompanhamento periódico para garantir que não surjam novas lesões e que as remoções tenham sido eficazes."

Desde agosto, Jair Bolsonaro encontra-se em prisão domiciliária, acusado de tentar pressionar o sistema judicial com o apoio do ex-presidente norte-americano Donald Trump.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou