Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 17 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Defesa

Dinamarca anuncia compra de armas de precisão de longo alcance

17 set, 2025 - 17:30 • Lusa

"Com essas armas, a defesa dinamarquesa poderá atingir alvos a longas distâncias e, por exemplo, neutralizar ameaças de mísseis inimigos", acrescentou a primeira-ministra.

A+ / A-

O Governo dinamarquês anunciou esta quarta-feira que vai comprar, pela primeira vez, armas de precisão de longo alcance para fortalecer a dissuasão face à ameaça da Rússia, cuja coação pesará sobre a Europa por um longo período.

"A Rússia representará uma ameaça à Dinamarca e à Europa por muitos anos", disse a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, numa conferência de imprensa em Copenhaga.

Copenhaga vai comprar, designadamente, drones e mísseis que alguns dos seus aliados na NATO "possuem ou estão em vias de adquirir", precisou o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen. O tipo de armas ainda não foi determinado.

"Com essas armas, a defesa dinamarquesa poderá atingir alvos a longas distâncias e, por exemplo, neutralizar ameaças de mísseis inimigos", acrescentou a primeira-ministra.

Frederiksen evocou a possibilidade de "neutralizar as rampas de lançamento de mísseis e as infraestruturas destinadas a aviões e drones".

"Trata-se de uma mudança de paradigma na política de defesa dinamarquesa", frisou a chefe do Governo de Copenhaga.

O anúncio deve contribuir para a ambição da NATO de que a Europa possa defender-se até 2030, o mais tardar, sublinhou o ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, o rearmamento tem sido uma prioridade do Governo da social-democrata Mette Frederiksen.

Na semana passada, Copenhaga anunciou a aquisição de oito sistemas de defesa antiaérea de longo e médio alcance a fabricantes europeus.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 17 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou