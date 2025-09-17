Dinamarca anuncia compra de armas de precisão de longo alcance

O Governo dinamarquês anunciou esta quarta-feira que vai comprar, pela primeira vez, armas de precisão de longo alcance para fortalecer a dissuasão face à ameaça da Rússia, cuja coação pesará sobre a Europa por um longo período.

"A Rússia representará uma ameaça à Dinamarca e à Europa por muitos anos", disse a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, numa conferência de imprensa em Copenhaga.

Copenhaga vai comprar, designadamente, drones e mísseis que alguns dos seus aliados na NATO "possuem ou estão em vias de adquirir", precisou o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen. O tipo de armas ainda não foi determinado.

"Com essas armas, a defesa dinamarquesa poderá atingir alvos a longas distâncias e, por exemplo, neutralizar ameaças de mísseis inimigos", acrescentou a primeira-ministra.

Frederiksen evocou a possibilidade de "neutralizar as rampas de lançamento de mísseis e as infraestruturas destinadas a aviões e drones".

"Trata-se de uma mudança de paradigma na política de defesa dinamarquesa", frisou a chefe do Governo de Copenhaga.

O anúncio deve contribuir para a ambição da NATO de que a Europa possa defender-se até 2030, o mais tardar, sublinhou o ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, o rearmamento tem sido uma prioridade do Governo da social-democrata Mette Frederiksen.

Na semana passada, Copenhaga anunciou a aquisição de oito sistemas de defesa antiaérea de longo e médio alcance a fabricantes europeus.