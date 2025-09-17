Menu
Guerra no médio oriente

Israel abre nova rota de evacuação "temporária" para residentes da Cidade de Gaza

17 set, 2025 - 13:53 • Catarina Severino Alves

A rota, situada na estrada Sala-al-Din (principal eixo norte-sul da Faixa de Gaza), vai estar aberta entre o meio-dia de quarta-feira e o meio-dia de sexta-feira, informou o porta-voz do exército israelita Avichay Adraee.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram esta quarta-feira a abertura de uma nova rota “temporária” para os residentes que querem fugir da Cidade de Gaza, à medida que os militares avançam para a cidade.

Segundo a Agence France-Presse, Avichay Adraee, porta-voz do exército israelita, anunciou “a abertura de uma rota de transporte temporário através da estrada Salah al-Din", acessível “apenas por 48 horas”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A rota, situada na estrada Sala-al-Din (principal eixo norte-sul da Faixa de Gaza), vai estar aberta entre o meio-dia de quarta-feira e o meio-dia de sexta-feira, detalhou Avichay Adraee, em árabe, na sua conta na rede social X.

Até ao momento, os residentes estavam a sair através da estrada costeira de Rashid, que está cada vez mais congestionada, com milhares de pessoas e veículos que tentam escapar à ofensiva iminente.

A estrada Sala al-Din, que atravessa a Faixa de Gaza de norte a sul, já tinha servido como corredor de evacuação durante um aofensiva nos primeiros meses de guerra.

Israel iniciou esta terça-feira a ofensiva terrestre para controlar a Cidade de Gaza, enviando tanques e veículos blindados para a região. De acordo com Benjamin Netanyahu, os objetivos da ofensiva são “derrotar o inimigo e evacuar a população”.

As Forças de Defesa de Israel ordenaram a evacuação imediata de todos os habitantes para uma zona humanitária a sul da Faixa, designada por Israel. Nos últimos dias, as tentativas de saída intensificaram-se.

Segundo o jornal The Times of Israel, as FDI estimam que cerca de 400 mil palestinianos já abandonaram a Cidade de Gaza, seguindo para outras regiões da Faixa. Antes da preparação da ofensiva na Cidade de Gaza, calcula-se que a região tivesse cerca de um milhão de habitantes.

