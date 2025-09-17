Problema no motor atrasa entrega de carga da NASA à Estação Espacial Internacional

17 set, 2025 - 01:05 • Reuters
A nova nave de carga Cygnus XL, construída pela Northrop Grumman, sofreu uma falha no motor principal durante a sua missão de abastecimento à Estação Espacial Internacional (ISS), informou a NASA na noite de terça-feira.
A anomalia obrigou ao adiamento da chegada da cápsula à estação orbital.
A nave não tripulada foi lançada no domingo a partir da Florida, a bordo de um foguetão da SpaceX, com o objectivo de transportar cerca de 4.990 quilos de carga e material científico para os sete astronautas a bordo da ISS.
Segundo a agência espacial norte-americana, o motor principal da Cygnus XL "parou mais cedo do que o previsto" durante duas manobras de propulsão programadas para elevar a órbita da nave até à ISS.
A NASA sublinhou, no entanto, que "todos os outros sistemas da nave estão a funcionar normalmente".
Esta missão marca o voo inaugural da nova versão XL da cápsula Cygnus, significativamente maior do que os modelos anteriores.