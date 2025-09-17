Quatro pessoas detidas por projetarem imagens de Trump ao lado de Jeffrey Epstein no Reino Unido

Quatro pessoas foram detidas esta quarta-feira depois de terem sido projetadas imagens de Donald Trump ao lado Jeffrey Epstein nas paredes exteriores do castelo de Windsor.

Em comunicado, citado pelo jornal "The Guardian", a polícia britânica confirma as detenções por suspeita de comunicação maliciosa, na sequência de uma projeção não autorizada.

O Presidente norte-americano chegou esta terça-feira a Inglaterra. Donald Trump será recebido esta quarta-feira, precisamente, em Windsor, pelo Rei Carlos III, no início de uma visita de Estado.

Muitas pessoas no Reino Unido têm protestado contra a vinda do chefe de Estado dos EUA. As imagens projetadas esta terça-feira demonstravam vários momentos de cumplicidade entre Trump e Jeffrey Epstein, uma antiga ligação que tem estado sob escrutínio pelos média norte-americanos. A carta de aniversário que o Presidente dos EUA escreveu, em cima do desenho de um corpo feminino, foi uma das imagens exibidas.

Trump já negou categoricamente ser o autor da carta, argumentando que não sabe desenhar.

Um outro documento foi divulgado na segunda-feira pelos democratas, uma foto que mostra Jeffrey Epstein com várias pessoas, segurando um cheque gigante de 22.500 dólares, visivelmente assinado por Donald Trump ("DJTRUMP"), acompanhada de um texto que se referia à "venda" de uma mulher "completamente desvalorizada".

O caso Epstein tem vindo a envenenar a presidência de Donald Trump há semanas, sobretudo entre a sua base, que é alimentada por teorias da conspiração, segundo as quais Jeffrey Epstein foi assassinado para o impedir de envolver figuras importantes em casos de abuso sexual de menores.

Os laços de Trump com Epstein são bem documentados, embora o Presidente tenha assegurado que não tinha conhecimento ou envolvimento nos crimes e garantido que terminou a amizade entre ambos há décadas.