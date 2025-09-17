Menu
  • 18 set, 2025
Três polícias mortos e dois feridos em tiroteio nos EUA

17 set, 2025 - 23:36 • Ricardo Vieira

A tragédia aconteceu quando os agentes estavam a executar uma mandado de captura., numa localidade do estado da Pensilvânia.

Três polícias morreram e dois ficaram feridos, esta quarta-feira, durante um tiroteio na localidade de Codorus Township, no estado norte-americano da Pensilvânia.

O atirador também morreu, adianta o comissário da polícia estadual Christopher Paris, citado pela agência Reuters.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A tragédia aconteceu quando os agentes estavam a executar uma mandado de captura e foram surpreendidos por disparos.

Os dois polícias feridos foram levados para o hospital em estado crítico, avança Christopher Paris.

"Não há palavras para descrever a dor que esta comunidade está a experienciar", afirma o comissário da polícia estadual da Pensilvânia.

