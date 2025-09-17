Tribunal iliba Mangione de terrorismo, mas mantém acusação de homicídio

Um juiz de Nova Iorque retirou esta terça-feira duas acusações de terrorismo contra Luigi Mangione, de 27 anos, no caso da morte de Brian Thompson, antigo executivo da UnitedHealth Group, ocorrida em dezembro de 2024.

A decisão do juiz Gregory Carro considerou que o Ministério Público não conseguiu provar que Mangione tenha agido com a intenção de intimidar trabalhadores do sector da saúde ou de influenciar políticas públicas, requisitos essenciais para enquadrar o homicídio como ato terrorista.

Apesar da decisão, Mangione continua acusado de homicídio em segundo grau, um crime punível com pena de prisão perpétua.

Em paralelo, enfrenta um processo federal em que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos procura aplicar-lhe a pena de morte. A decisão do tribunal estadual não tem impacto sobre esse processo.

Mangione, que se declarou inocente em ambas as jurisdições, compareceu em tribunal algemado e vestido com o uniforme prisional. A próxima audiência no processo estadual está marcada para 1 de dezembro.

Brian Thompson foi baleado a 4 de dezembro de 2024, à porta de um hotel em Midtown Manhattan, durante uma conferência de investidores da UnitedHealthcare.