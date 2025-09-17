Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 17 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tribunal iliba Mangione de terrorismo, mas mantém acusação de homicídio

17 set, 2025 - 00:32 • Reuters

Luigi Mangione viu serem retiradas as acusações de terrorismo relacionadas com a morte do executivo Brian Thompson. O processo criminal por homicídio e o julgamento federal, onde está em causa a pena de morte, mantêm-se.

A+ / A-

Um juiz de Nova Iorque retirou esta terça-feira duas acusações de terrorismo contra Luigi Mangione, de 27 anos, no caso da morte de Brian Thompson, antigo executivo da UnitedHealth Group, ocorrida em dezembro de 2024.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A decisão do juiz Gregory Carro considerou que o Ministério Público não conseguiu provar que Mangione tenha agido com a intenção de intimidar trabalhadores do sector da saúde ou de influenciar políticas públicas, requisitos essenciais para enquadrar o homicídio como ato terrorista.

Apesar da decisão, Mangione continua acusado de homicídio em segundo grau, um crime punível com pena de prisão perpétua.

Em paralelo, enfrenta um processo federal em que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos procura aplicar-lhe a pena de morte. A decisão do tribunal estadual não tem impacto sobre esse processo.

Mangione, que se declarou inocente em ambas as jurisdições, compareceu em tribunal algemado e vestido com o uniforme prisional. A próxima audiência no processo estadual está marcada para 1 de dezembro.

Brian Thompson foi baleado a 4 de dezembro de 2024, à porta de um hotel em Midtown Manhattan, durante uma conferência de investidores da UnitedHealthcare.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 17 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou