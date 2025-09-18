Menu
  Noticiário das 19h
  18 set, 2025
França

​Casal Macron vai apresentar “provas científicas” de que Brigitte é mulher

18 set, 2025 - 17:46 • Cristina Nascimento

Documentação será apresentada perante um tribunal dos Estados Unidos, no âmbito de um processo por difamação contra a influenciadora Candace Owens, que disse acreditar que Brigitte Macron nasceu homem.

O presidente da França, Emmanuel Macron, e a mulher, Brigitte, vão apresentar provas científicas para provar que a primeira-dama francesa é mulher.

A documentação será apresentada perante um tribunal dos Estados Unidos, no âmbito de um processo por difamação contra a influenciadora Candace Owens, que disse acreditar que Brigitte Macron nasceu homem.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A revelação é feita pelo advogado do casal, em entrevista ao podcast da BBC "Fama Sob Fogo". Tom Clare classificou as alegações como "profundamente perturbadoras" e que representam uma "distração" para o presidente francês.

"Não quero sugerir que isso o tenha prejudicado de alguma forma. Mas, como qualquer pessoa que concilia carreira e vida familiar, quando sua família está sob ataque, isso desgasta. E ele não está imune a isso por ser um presidente de um país", disse Clare.

Ainda de acordo com as declarações do advogado, durante o processo serão apresentados "testemunhos de especialistas de natureza científica" e, embora não tenha detalhado quais seriam, disse que o casal está preparado para demonstrar "de forma genérica e específica" que as alegações são falsas.

Candace Owens, que tem milhões de seguidores nas redes sociais, tem repetido que Brigitte Macron é homem, mas não foi a primeira a lançar esta controvérsia. Já em 2021 foi publicado, no Youtube, um vídeo no qual as influenciadoras francesas Amandine Roy e Natacha Rey alegavam o mesmo.

O casal Macron processou Roy e Rey por difamação, tendo o tribunal dado razão a Emmanuel e Brigitte. No entanto, as influenciadoras recorreram e a decisão foi anulada, já em 2025, não porque as instâncias judiciais considerassem que as alegações são verdadeiras, mas por defesa da liberdade de expressão.

