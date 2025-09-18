Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 18 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Espanha

Falhas no sistema de pulseiras anti-violência doméstica levam a absolvições de criminosos

18 set, 2025 - 15:12 • Catarina Severino Alves

Em 2023, a adjudicação do serviço que monitoriza as pulseiras mudou de empresa. Durante a transição, ocorreram falhas na transferência de dados de um fornecedor para o outro, o que impediu, durante vários meses, o acesso aos registos dos agressores.

A+ / A-

Em Espanha, falhas no sistema das pulseiras anti-violência - utilizadas por vítima de violência doméstica e agressores quando é decretada uma ordem judicial de afastamento - provocaram um "grande número" de arquivamentos e absolvições dos criminosos.

De acordo com o jornal El País, em 2023, a adjudicação do serviço que monitoriza as pulseiras mudou de empresa. Durante a transição, ocorreram falhas na transferência de dados de um fornecedor para o outro, o que impediu, durante vários meses, o acesso aos registos dos agressores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com Procuradoria-Geral do Estado, a falha representou uma "potencial desproteção das vítimas". Além disso, teve “consequências tanto na fase de instrução” dos processos nos tribunais de Violência sobre as Mulheres, “como na fase de julgamento, provocando uma grande quantidade de arquivamentos provisórios ou absolvições”.

A Procuradoria confirma que não tem números concretos quanto às pessoas afetadas. Sem especificar a duração do problema, estima que a situação se tenha verificado “durante alguns meses de 2024”. Garante, no entanto, que em 2025 “não se registou qualquer incidente”.

A Procuradoria-Geral do Estado detalha ainda que a falha teve impacto tanto nos tribunais de Violência sobre a Mulher como nos Tribunais Criminais. Nos primeiros, a impossibilidade do serviço "fornecer informação impediu saber a localização ou as ações dos arguidos quando os factos ocorreram antes de 20 de março de 2024, o que equivale, na prática, à perda de um elemento probatório, por vezes essencial para formular uma acusação” - como no caso do agressor violar a ordem de afastamento.

De forma semelhante, nos tribunais criminais, a mesma “anomalia” impediu que o centro pudesse “responder a perguntas relacionadas com qualquer incidente anterior à data indicada, por não ter também acesso à informação; o que, em muitos casos, levou a uma sentença absolutória”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 18 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou