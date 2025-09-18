Falhas no sistema de pulseiras anti-violência doméstica levam a absolvições de criminosos

Em Espanha, falhas no sistema das pulseiras anti-violência - utilizadas por vítima de violência doméstica e agressores quando é decretada uma ordem judicial de afastamento - provocaram um "grande número" de arquivamentos e absolvições dos criminosos.

De acordo com o jornal El País, em 2023, a adjudicação do serviço que monitoriza as pulseiras mudou de empresa. Durante a transição, ocorreram falhas na transferência de dados de um fornecedor para o outro, o que impediu, durante vários meses, o acesso aos registos dos agressores.

De acordo com Procuradoria-Geral do Estado, a falha representou uma "potencial desproteção das vítimas". Além disso, teve “consequências tanto na fase de instrução” dos processos nos tribunais de Violência sobre as Mulheres, “como na fase de julgamento, provocando uma grande quantidade de arquivamentos provisórios ou absolvições”.

A Procuradoria confirma que não tem números concretos quanto às pessoas afetadas. Sem especificar a duração do problema, estima que a situação se tenha verificado “durante alguns meses de 2024”. Garante, no entanto, que em 2025 “não se registou qualquer incidente”.



A Procuradoria-Geral do Estado detalha ainda que a falha teve impacto tanto nos tribunais de Violência sobre a Mulher como nos Tribunais Criminais. Nos primeiros, a impossibilidade do serviço "fornecer informação impediu saber a localização ou as ações dos arguidos quando os factos ocorreram antes de 20 de março de 2024, o que equivale, na prática, à perda de um elemento probatório, por vezes essencial para formular uma acusação” - como no caso do agressor violar a ordem de afastamento.

De forma semelhante, nos tribunais criminais, a mesma “anomalia” impediu que o centro pudesse “responder a perguntas relacionadas com qualquer incidente anterior à data indicada, por não ter também acesso à informação; o que, em muitos casos, levou a uma sentença absolutória”.