Inédito: Trump recorre ao Supremo para demitir governadora da Reserva Federal

A administração do Presidente Donald Trump pediu esta quinta-feira ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos que autorize a demissão da governadora da Reserva Federal, Lisa Cook — uma decisão sem precedentes desde a criação do banco central em 1913 — num processo judicial que ameaça a independência da instituição.



O Departamento de Justiça norte-americano solicitou aos juízes a suspensão da ordem emitida a 9 de setembro pela juíza federal Jia Cobb, que bloqueou temporariamente Trump de afastar Cook, nomeada pelo ex-presidente democrata Joe Biden.

A juíza considerou que as alegações de Trump — de que Cook teria cometido fraude num empréstimo à habitação antes de assumir o cargo, acusações que a própria nega — provavelmente não seriam fundamento legal suficiente para a sua destituição, à luz da lei que regula a Reserva Federal.

"Este pedido envolve mais um caso de interferência judicial indevida na autoridade presidencial para remover responsáveis — neste caso, a autoridade do Presidente para demitir membros do Conselho de Governadores da Reserva Federal por justa causa", afirmou o Departamento de Justiça no documento entregue ao tribunal.

Lisa Cook participou na reunião de dois dias da Reserva Federal, que decorreu esta semana em Washington, e na qual o banco central decidiu cortar as taxas de juro em um quarto de ponto percentual, numa resposta às preocupações com a fraqueza do mercado de trabalho. Cook foi uma das votantes a favor do corte anunciado na quarta-feira.

Na passada segunda-feira, o Tribunal de Recurso do Circuito de Columbia recusou, por 2 votos contra 1, o pedido da administração Trump para suspender a ordem da juíza Cobb. Já na terça-feira, a administração confirmou que iria recorrer ao Supremo.