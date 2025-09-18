Kimmel foi despedido "por falta de talento e más audiências", diz Trump

18 set, 2025 - 21:50 • Diogo Camilo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aplaudiu esta quinta-feira a decisão da Disney e da ABC de cancelarem o "Jimmy Kimmel Live!", considerando que o humorista "não é uma pessoa talentosa" e foi despedido "por más audiências".
"Jimmy Kimmel não é talentoso. Tinha muito más audiências e deviam-no ter despedido há muito tempo. Por isso, sabem, podem chamar a isso liberdade de expressão ou não. Ele foi despedido por falta de talento", afirmou Trump ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em Inglaterra.
Segundo as audiências desde o início do ano, o programa de Kimmel era o segundo com mais audiência, apenas atrás do "The Late Show with Stephen Colbert".
O chefe de Estado considerou que Kimmel disse "uma coisa horrível" sobre o ativista conservador de extrema-direita Charlie Kirk, que foi assassinado na passada semana numa universidade do estado de Utah.
"Ele disse uma coisa horrível sobre um grande cavalheiro conhecido como Charlie Kirk", afirmou Trump, sem referir que comentário foi esse.
Nas redes sociais, Trump escreveu que o cancelamento do programa é uma "grande notícia": "Kimmel tem zero talento e audiências ainda piores que as de Colbert, se isso fosse possível. Isso deixa Jimmy [Fallon] e Seth [Myers], dois falhados, na Fake News NBC", pedindo o cancelamento de mais dois programas, o "The Tonight Show" e o "Late Night with Seth Meyers".
O cancelamento do programa de Jimmy Kimmel é o segundo, após Stephen Colbert também ter ficado a saber que a CBS não irá manter o seu programa, que é o programa noturno mais visto da televisão norte-americana em 2025.
Colbert terá tido conhecimento do cancelamento do programa de Kimmel através da sua equipa durante a gravação do episódio de um dos seus programas. À PBS, membros da plateia falam num "misto de choque e perplexidade", com "muitos queixos caídos", e que Colbert anunciou que iria falar com Kimmel em privado esta sexta-feira.
Em reação, sindicatos representantes dos escritores e atores criticaram o "ataque aos direitos de liberdade de expressão" e avançaram que a ABC não deveria ter cedido diante da pressão do governo dos EUA.
"Que vergonha para aqueles no governo se esquecem desta verdade fundamental. Silenciar-nos empobrece o mundo inteiro", indicaram a Writers Guild of America West e a Writers Guild of America East em comunicado conjunto.
Outro sindicato, o SAG-AFTRA, diz que a decisão "é o tipo de repressão e retaliação que coloca em risco a liberdade de todos", enquanto o ator Ben Stiller escreveu "isso não está certo" nas redes sociais.
A ABC cancelou a transmissão do programa depois do Nexstar Media Group (NXST.O) , dono de 32 afiliadas da ABC, ter anunciado que interromperia a exibição do programa após os comentários de Kimmel a 10 de setembro, quando sugeriu que "o gangue MAGA" estava "a fazer tudo o que podia para marcar pontos políticos" com o assassinato de Charlie Kirk. Também criticou o luto de Trump, comparando-o a "como uma criança de quatro anos faz o luto a um peixinho dourado".