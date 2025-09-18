Kimmel foi despedido "por falta de talento e más audiências", diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aplaudiu esta quinta-feira a decisão da Disney e da ABC de cancelarem o "Jimmy Kimmel Live!", considerando que o humorista "não é uma pessoa talentosa" e foi despedido "por más audiências".

"Jimmy Kimmel não é talentoso. Tinha muito más audiências e deviam-no ter despedido há muito tempo. Por isso, sabem, podem chamar a isso liberdade de expressão ou não. Ele foi despedido por falta de talento", afirmou Trump ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em Inglaterra.

Segundo as audiências desde o início do ano, o programa de Kimmel era o segundo com mais audiência, apenas atrás do "The Late Show with Stephen Colbert".

O chefe de Estado considerou que Kimmel disse "uma coisa horrível" sobre o ativista conservador de extrema-direita Charlie Kirk, que foi assassinado na passada semana numa universidade do estado de Utah.

"Ele disse uma coisa horrível sobre um grande cavalheiro conhecido como Charlie Kirk", afirmou Trump, sem referir que comentário foi esse.

Nas redes sociais, Trump escreveu que o cancelamento do programa é uma "grande notícia": "Kimmel tem zero talento e audiências ainda piores que as de Colbert, se isso fosse possível. Isso deixa Jimmy [Fallon] e Seth [Myers], dois falhados, na Fake News NBC", pedindo o cancelamento de mais dois programas, o "The Tonight Show" e o "Late Night with Seth Meyers".