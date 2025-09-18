No meio da crise política, 800.000 franceses saem às ruas para se manifestar

Em França, milhares de professores, maquinistas, farmacêuticos e trabalhadores hospitalares fazem greve esta quinta-feira. Em causa, estão, sobretudo, as políticas de austeridade do Orçamento do Estado previstas pelo governo anterior, que caiu no passado dia 15 de setembro.

Até à 13h, havia registo de dois feridos e cerca de uma centena de pessoas detidas. Segundo a imprensa francesa, as manifestações levaram à interrupção de transportes, de vários setores da função pública e ao encerramento de escolas.

De acordo com as autoridades, há registo de confrontos em Lyon e em Nantes. Em Paris, cerca de meia centena de pessoas entrou no Ministério da Economia, mas sem registo de perturbações.

Uma fonte do Ministério Interior, citada pela agência Reuters, disse que se esperam até 800.000 participantes nas greves e protestos, convocadas através redes sociais. Desde as primeiras horas da manhã, foram mobilizados cerca de 80.000 polícias.



Os sindicatos exigem que o novo primeiro-ministro, Sebastién Lecornu, cancele os planos fiscais do governo de Francois Bayrou, invista mais nos serviços públicos, aumente os impostos sobre os mais ricos e altere uma medida que obriga os franceses a trabalharem mais tempo para terem direito à pensão.

"Os trabalhadores que representamos estão zangados", disseram os principais sindicatos do país numa declaração conjunta em que rejeitaram os planos fiscais "brutais" e "injustos" do governo anterior.

O défice orçamental de França no ano passado foi quase o dobro do limite de 3% estabelecido pela União Europeia. Embora Lecornu queira reduzir esse défice, vai ter de negociar com os outros partidos, num parlamento fragmentado, para aprovar o Orçamento do Estado para 2026.

O governo anterior, liderado por François Bayrou, caiu na última semana devido a uma proposta para o Orçamento do Estado que previa cortes de 44 milhões de euros. O presidente Emmanuel Macron e o recém-nomeado primeiro-ministro, Sebastién Lecornu estão sob pressão do parlamento e da população.

