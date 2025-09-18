Menu
  • Noticiário das 20h
  • 18 set, 2025
​Sismo de magnitude 7.8 no extremo oriental da Rússia

18 set, 2025 - 20:47 • Ricardo Vieira, com Reuters

Um sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter abalou esta sexta-feira a região de Petropavlovsk-Kamchatsky, no extremo oriental da Rússia, avança o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com o USGS, o epicentro foi registado a uma profundidade de 10 quilómetros, considerada superficial e, por isso, com maior potencial destrutivo à superfície.

Um alerta de tsunami foi emitido para a região de Kamchatka, avança a agência Reuters.

O governador de Kamchatka diz que todos os serviços de emergência foram colocados em estado de prontidão.

Segundo a mesma fonte, o sismo registou uma magnitude de 7.2 na escala de Richter.

Para já, não há notícia de danos materiais ou de vítimas.

[em atualização]

