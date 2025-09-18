Trump "realmente desiludido" com Putin

18 set, 2025 - 17:59 • Pedro Mesquita , com redação
O Presidente norte-americano, Donald Trump, confessa que Vladimir Putin o dececionou muito na questão da guerra na Ucrânia.
O desabafo de Donald Trump aconteceu esta quinta-feira, durante uma conferência de imprensa com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, na reta final da visita oficial ao Reino Unido.
“Resolvemos sete guerras, sete. Havia uma que eu pensava que seria a mais fácil, por causa do meu relacionamento com o Presidente Putin, mas ele desiludiu-me. Ele realmente desiludiu-me”, afirmou Donald Trump, em Chequers Court, a residência de campo oficial do primeiro-ministro britânico.
O líder dos Estados Unidos admite que esperava que a guerra na Ucrânia “seria uma das mais fáceis” de solucionar, por causa do seu “relacionamento com o Presidente Putin”, mas deparou-se com dificuldades inesperadas.
“Como vocês sabem, estamos a trabalhar muito com Israel e Gaza. Tudo o que ali está a acontecer é complexo, mas vai ser feito. Vai ser feito o que é correto. E, assim como com a Rússia e a Ucrânia, vai ser feito. Mas numa guerra nunca se sabe. A guerra é uma coisa diferente. Há coisas que acontecem que são muito diferentes do que pensávamos”, reconhece Donald Trump.
Relativamente à guerra entre Israel e o Hamas, Trump admite ter uma divergência com o primeiro-ministro britânico.
Keir Starmer insiste na libertação dos reféns, pelo Hamas, mas continua a admitir que o Reino Unido irá reconhecer o Estado da Palestina, a menos que Israel concorde com um cessar-fogo.
Donald Trump não concorda e sublinha que o Hamas deve libertar todos os reféns, de imediato.
“Eu quero que os reféns sejam libertados agora, agora mesmo. Não um, não dois, todos.
E nós queremos que a guerra acabe, e ela vai parar. Eu estou em desacordo com o primeiro-ministro Starmer sobre esse sinal. É uma das nossas poucas divergências, na verdade”, admitiu o Presidente norte-americano.
Trump aproveitou para dar uma sugestão ao primeiro-ministro britânico: utilizar as forças armadas para controlar a entrada de imigrantes nas fronteiras do Reino Unido.
“Não interessa se chama os militares, não interessam os meios empregues”, declarou.
Keir Starmer respondeu que o acordo com França sobre imigração está a resultar e disse que, ainda hoje, um grupo de migrantes foi repatriado de avião.