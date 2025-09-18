Trump "realmente desiludido" com Putin

O Presidente norte-americano, Donald Trump, confessa que Vladimir Putin o dececionou muito na questão da guerra na Ucrânia.

O desabafo de Donald Trump aconteceu esta quinta-feira, durante uma conferência de imprensa com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, na reta final da visita oficial ao Reino Unido.

“Resolvemos sete guerras, sete. Havia uma que eu pensava que seria a mais fácil, por causa do meu relacionamento com o Presidente Putin, mas ele desiludiu-me. Ele realmente desiludiu-me”, afirmou Donald Trump, em Chequers Court, a residência de campo oficial do primeiro-ministro britânico.

O líder dos Estados Unidos admite que esperava que a guerra na Ucrânia “seria uma das mais fáceis” de solucionar, por causa do seu “relacionamento com o Presidente Putin”, mas deparou-se com dificuldades inesperadas.

“Como vocês sabem, estamos a trabalhar muito com Israel e Gaza. Tudo o que ali está a acontecer é complexo, mas vai ser feito. Vai ser feito o que é correto. E, assim como com a Rússia e a Ucrânia, vai ser feito. Mas numa guerra nunca se sabe. A guerra é uma coisa diferente. Há coisas que acontecem que são muito diferentes do que pensávamos”, reconhece Donald Trump.

Relativamente à guerra entre Israel e o Hamas, Trump admite ter uma divergência com o primeiro-ministro britânico.

Keir Starmer insiste na libertação dos reféns, pelo Hamas, mas continua a admitir que o Reino Unido irá reconhecer o Estado da Palestina, a menos que Israel concorde com um cessar-fogo.