Guerra na Ucrânia

Comissão Europeia propõe 19.º pacote de sanções contra a Rússia, anuncia Von der Leyen

19 set, 2025 - 15:16 • Reuters

A Comissão Europeia apresentou aos Estados-membros uma proposta para o 19.º pacote de sanções contra a Rússia, anunciou esta sexta-feira a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen.

“Queremos que a Rússia abandone o campo de batalha e se sente à mesa das negociações. Esta é a forma de dar uma verdadeira oportunidade à paz”, afirmou Von der Leyen.

O 19.º pacote prevê a designação de 118 novos navios como parte de uma “frota fantasma” e respetivos facilitadores, anunciou, por seu turno, a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas.

Segundo Kallas, a proposta inclui também medidas contra esquemas de evasão financeira russos em países terceiros, incluindo através de criptomoedas, e o alargamento das restrições ao sistema de cartões bancários russo MIR.

O pacote prevê ainda a inclusão de mais químicos, componentes metálicos, sais e minérios na lista de exportações proibidas, assim como um reforço dos controlos sobre exportações para entidades localizadas na Rússia, China e Índia, adiantou Kallas numa série de publicações na rede social X.

“Queremos atingir a Rússia onde esta obtém o seu dinheiro. Nenhum setor está fora de limites”, escreveu a responsável.

