  • Noticiário das 19h
  • 19 set, 2025
Estónia ativa artigo 4.º da NATO após incidente com caças russos

19 set, 2025 - 18:42 • Ricardo Vieira, com Reuters

"É um provocação extremamente perigosa", afirma a chefe da política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas.

A Estónia decidiu ativar o artigo 4.º da NATO, para consultas entre os Estados-membros, após um incidente com caças russos registado esta sexta-feira.

“Esta manhã, 3 caças russos Mig-31 entraram no espaço aéreo estoniano. Caças da NATO responderam e os aviões russos foram forçados a fugir. Tal violação é totalmente inaceitável. O Governo da Estônia decidiu solicitar consultas do Artigo 4 da NATO.”

A decisão do Governo de Talin foi anunciada pelo primeiro-ministro, Kristen Michal, numa mensagem divulgada na rede social X.

O Artigo 4.º da NATO diz que "as Partes consultar-se-ão sempre que, na opinião de qualquer delas, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer das Partes estiver ameaçada".

Na prática, a invocação do Artigo 4.º inicia uma discussão entre os Estados-membros.

Três caças russos MiG-31 violaram o espaço aéreo da Estónia durante 12 minutos na sexta-feira, informou o Governo da Estónia em comunicado.

"É um provocação extremamente perigosa", afirma a chefe da política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas.

UE vai debater resposta conjunta à Rússia

Os líderes da União Europeia vão discutir uma "resposta coletiva" às violações do espaço aéreo europeu por parte da Rússia na próxima cimeira marcada para 1 de outubro, em Copenhaga, anunciou esta sexta-feira o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

"A violação do espaço aéreo da Estónia por três aviões militares russos, ocorrida hoje, é mais uma provocação inaceitável", escreveu Costa na rede social X (antigo Twitter).

"Este incidente sublinha, mais uma vez, a necessidade urgente de reforçar o nosso flanco leste, aprofundar a cooperação europeia em matéria de defesa e intensificar a pressão sobre a Rússia", acrescentou.

