Estónia ativa artigo 4.º da NATO após incidente com caças russos

19 set, 2025 - 18:42 • Ricardo Vieira, com Reuters
A Estónia decidiu ativar o artigo 4.º da NATO, para consultas entre os Estados-membros, após um incidente com caças russos registado esta sexta-feira.
“Esta manhã, 3 caças russos Mig-31 entraram no espaço aéreo estoniano. Caças da NATO responderam e os aviões russos foram forçados a fugir. Tal violação é totalmente inaceitável. O Governo da Estônia decidiu solicitar consultas do Artigo 4 da NATO.”
A decisão do Governo de Talin foi anunciada pelo primeiro-ministro, Kristen Michal, numa mensagem divulgada na rede social X.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O Artigo 4.º da NATO diz que "as Partes consultar-se-ão sempre que, na opinião de qualquer delas, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer das Partes estiver ameaçada".
Na prática, a invocação do Artigo 4.º inicia uma discussão entre os Estados-membros.
Três caças russos MiG-31 violaram o espaço aéreo da Estónia durante 12 minutos na sexta-feira, informou o Governo da Estónia em comunicado.
"É um provocação extremamente perigosa", afirma a chefe da política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas.
Os líderes da União Europeia vão discutir uma "resposta coletiva" às violações do espaço aéreo europeu por parte da Rússia na próxima cimeira marcada para 1 de outubro, em Copenhaga, anunciou esta sexta-feira o presidente do Conselho Europeu, António Costa.
"A violação do espaço aéreo da Estónia por três aviões militares russos, ocorrida hoje, é mais uma provocação inaceitável", escreveu Costa na rede social X (antigo Twitter).
"Este incidente sublinha, mais uma vez, a necessidade urgente de reforçar o nosso flanco leste, aprofundar a cooperação europeia em matéria de defesa e intensificar a pressão sobre a Rússia", acrescentou.