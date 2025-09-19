Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Israel anuncia uso de “força sem precedentes” e apela à população que saia da Cidade de Gaza

19 set, 2025 - 13:50 • Ana Kotowicz

Na publicação, o porta-voz escreve ainda que "para sua própria segurança", os habitantes devem "aproveitar a oportunidade e juntar-se às centenas de milhares de moradores da cidade que se mudaram para o sul, para a zona humanitária."

A+ / A-

Israel vai usar “força sem precedentes” na Cidade de Gaza e, por isso, o exército instou os residentes a deslocarem-se para sul. Ao mesmo tempo, os palestinianos foram avisados de que uma rota de evacuação temporária aberta há 48 horas vai ser encerrada.

Numa publicação na rede social X, dirigida aos habitantes de Gaza, o porta-voz Avichay Adraee escreveu: “A partir deste momento, a estrada Salah al-Din está encerrada no sentido sul. As Forças de Defesa de Israel continuarão a operar com força sem precedentes contra o Hamas e outras organizações terroristas. A partir deste momento, só é possível seguir para o sul pela Rua Rashid.”

Na publicação, o porta-voz escreve ainda que "para sua própria segurança", os habitantes devem "aproveitar a oportunidade e juntar-se às centenas de milhares de moradores da cidade que se mudaram para o sul, para a zona humanitária."

O texto termina com um apelo: "Não permitam que o Hamas os explore como escudos humanos."

A Cidade de Gaza tem estado debaixo de fogo israelita, o que levou as Nações Unidos a estimar que cerca de 60 mil pessoas fugiram nos três dias que antecederam esta nova ofensiva naquele que Israel considera ser um bastião do Hamas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 19 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou