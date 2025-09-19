Israel anuncia uso de “força sem precedentes” e apela à população que saia da Cidade de Gaza

19 set, 2025 - 13:50 • Ana Kotowicz
Israel vai usar “força sem precedentes” na Cidade de Gaza e, por isso, o exército instou os residentes a deslocarem-se para sul. Ao mesmo tempo, os palestinianos foram avisados de que uma rota de evacuação temporária aberta há 48 horas vai ser encerrada.
Numa publicação na rede social X, dirigida aos habitantes de Gaza, o porta-voz Avichay Adraee escreveu: “A partir deste momento, a estrada Salah al-Din está encerrada no sentido sul. As Forças de Defesa de Israel continuarão a operar com força sem precedentes contra o Hamas e outras organizações terroristas. A partir deste momento, só é possível seguir para o sul pela Rua Rashid.”
Na publicação, o porta-voz escreve ainda que "para sua própria segurança", os habitantes devem "aproveitar a oportunidade e juntar-se às centenas de milhares de moradores da cidade que se mudaram para o sul, para a zona humanitária."
O texto termina com um apelo: "Não permitam que o Hamas os explore como escudos humanos."
A Cidade de Gaza tem estado debaixo de fogo israelita, o que levou as Nações Unidos a estimar que cerca de 60 mil pessoas fugiram nos três dias que antecederam esta nova ofensiva naquele que Israel considera ser um bastião do Hamas.